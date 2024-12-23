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TikTok流傳深偽影片 柯建銘王義川赴北檢提告

2024/12/23 10:46（12/23 11:39 更新）
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網路上近日流傳民進黨立法院黨團總召柯建銘提到「台灣在民進黨的手裡可以說暗無天日」影片，另有民進黨立委王義川搭配簡體字的深偽（Deep fake）不實影片。柯建銘（中）、王義川（右）23日上午到台北地檢署對散布者提告誹謗及妨害隱私不實影像等罪。中央社記者林長順攝 113年12月23日
網路上近日流傳民進黨立法院黨團總召柯建銘提到「台灣在民進黨的手裡可以說暗無天日」影片，另有民進黨立委王義川搭配簡體字的深偽（Deep fake）不實影片。柯建銘（中）、王義川（右）23日上午到台北地檢署對散布者提告誹謗及妨害隱私不實影像等罪。中央社記者林長順攝 113年12月23日
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（中央社記者林長順台北23日電）網路上近日流傳民進黨團總召柯建銘提到「台灣在民進黨的手裡可以說暗無天日」影片，另有民進黨立委王義川搭配簡體字的影片。2人今天到北檢對散布者提告誹謗及妨害隱私不實影像等罪。

柯建銘指出，今天來到北檢感慨萬千，他於11年前曾經在此按鈴申告前總統馬英九，當時他講一個口號：「捍衛憲政體制，終結特務治國」。因為馬英九要前檢察總長黃世銘違法監聽，而且涉及洩密、違反通保法及個資法。

他表示，他今天和立委王義川來北檢申告，是要捍衛憲政體制，終結藍白賣台亡國滅台計畫，這比上次還嚴重百倍，這關不擋下來的話，國家坐以待斃，只要台灣人民站出來，島嶼絕對會再天光。

柯建銘說，他與王義川聲量最大，此時遭中國用抖音攻擊，是因為「打蛇必須打七寸」，但是有效嗎？台灣人民不會相信他和王義川罵民進黨。他在此告訴民眾，不要轉傳以免觸法，絕不寬貸，追究到底。

王義川指出，他在政治評論罵人時都是用台語，所以影片裡說的絕對不是他。另外，影片中提到一個專有名詞「集裝箱」，台灣叫做「貨櫃」，連這個都不會，這深偽影片也笑死人。

王義川表示，他與柯建銘的影片開始在國民黨的群組傳出來，他已經將這些群組截圖下來。他呼籲網友切勿再轉傳這些假的影片。

柯建銘、王義川的刑事告訴狀指出，TikTok流傳一段搭配簡體字幕的影片，畫面是擷取電視台拍攝柯建銘在民進黨團記者會的發言，但講話內容與字幕卻是「柯建銘在這裡預言，台灣在民進黨手裡可以說暗無天日」等話語。

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告訴狀表示，儘管語調與嘴型很像，但明顯不是該場記者會的發言內容，實為深偽（deep fake）的影片，柯建銘除了向刑事警察局報案，並通知國安單位進行調查。

不過，網路上及多個群組中，持續流傳關於此深偽不實影片，柯建銘、王義川為執政黨立法院總召以及執政黨立法委員，此類影片除對2人名譽造成損害之外，更以認知作戰方式影響國家安全與社會秩序。（編輯：張銘坤）1131223

#柯建銘
#王義川
#民進黨團
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