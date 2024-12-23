加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

TikTok流傳柯建銘深偽影片 台視內容遭重製蒐證提告

2024/12/23 13:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北23日電）TikTok近日流傳民進黨團總召柯建銘和綠委王義川的深偽影片，2人今天到北檢對散布者提告誹謗及妨害隱私不實影像等罪。該影片重製台視新聞內容，台視表示，已蒐證準備提告。

中國短影音平台「抖音」的海外版本TikTok近日流傳民進黨團總召柯建銘提到「台灣在民進黨的手裡可以說暗無天日」的影片，還有民進黨立委王義川搭配簡體字的影片。片中擷取台視新聞拍攝柯建銘於記者會的畫面，但卻有簡體字幕，甚至提及「吃飯砸鍋的事情做不得」等中國用語。

對此，柯建銘和王義川今天赴北檢申告，表明要捍衛憲政體制，終結藍白賣台亡國滅台計畫，「這比上次還嚴重百倍，這關不擋下來的話，國家坐以待斃，只要台灣人民站出來，島嶼絕對會再天光」。

台視也緊急發出聲明，表示該影片遭到移花接木，實為不肖人士重製今年12月21日台視新聞「藍白強推三法案 柯建銘回應」記者會的深偽（deep fake）影片。

台視認為，該影片蓄意散播假訊息混淆視聽、製造社會不安，「本公司除表達嚴正譴責立場，亦已蒐證準備提告、以正視聽」。（編輯：張雅淨）1131223

#TikTok
#台視
#柯建銘
#王義川
柯建銘
TikTok流傳柯建銘深偽影片 劉世芳：可能來自境外柯建銘：TikTok流傳深偽影片已報案 23日向北檢提告
王義川
綠委：藍推選罷法修法滅罷免權 讓台灣淪國際笑柄國發基金調查委員會運作至明年4月 詢問時不得脅迫
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：