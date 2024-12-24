桃園男子開車一晚撞2超商 釀騎樓18輛機車毀損

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（中央社記者吳睿騏桃園24日電）桃園警分局表示，袁姓男子昨天傍晚疑因精神不濟，駕車衝撞超商騎樓及機車，晚間又疑因誤踩油門衝撞另一超商，2起事故雖無人傷亡，但毀損18輛機車，袁男無酒駕，肇責待釐清。

桃園市警察局桃園分局交通中隊小隊長余志偉今天接受媒體聯訪表示，袁姓男子（39歲）昨天下午5時43分駕駛自小客車沿著桃園區安東路往復興路方向行駛，疑因精神不濟斜向撞往安樂街48號超商，波及店家及騎樓停放的13輛車。

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余志偉指出，所幸現場僅有機車遭毀損但無人受傷，袁男的車輛也僅有輕微擦撞，而袁男經酒測後無酒精反應也未發現違禁物品，後續由袁男與毀損車輛車主協商賠償事宜。

余志偉說，沒想到袁男在晚間9時34分許再度開著同一輛車，沿著桃園區復興路往中壢區方向行駛，疑因不慎誤踩油門斜向撞往復興路241號騎樓，波及店家及騎樓停放的車輛共5輛，所幸無人受傷。警方獲報立即趕抵現場處理，再度實施酒測駕駛人無酒精反應，但袁男車輛嚴重毀損，後續肇事責任由警方釐清中。（編輯：李錫璋）1131224