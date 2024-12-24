女車停路旁見新北警加速逃離 被起出喪屍煙彈

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（中央社記者趙敏雅新北24日電）45歲郭姓女子22日晚間將車停放新北市鶯歌區建國路旁，當員警上前關切，突猛踩油門逃離，撞上巷弄內工廠鐵閘門，被警方破窗起出毒品「喪屍煙彈」等，詢後依毒品罪等移送法辦。

新北市政府警察局三峽分局今天發布新聞稿表示，警方當時發現轎車停放路旁但霧燈開啟，原本要上前關心，郭姓駕駛見警後突然開車逃離，差點輾過員警腳掌，但加速駛離不到300公尺就開進死巷，撞上巷弄內工廠鐵閘門，車頭撞得稀爛。

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根據了解，有毒品前科的郭姓女子租自小客車代步，自稱傍晚前往鶯歌某咖啡館與友人聚會，離開時在車上吸食「喪屍煙彈」（依托咪酯）電子煙後昏昏欲睡，把車停放路旁，就在車上呼呼大睡。

警方表示，員警拔槍喝令女子下車，但郭姓女子神情恍惚，遭警方拉出車外上銬逮捕。警方在郭姓女子身上及車上起出毒品海洛因、喪屍煙彈、煙油、霧化器及毒品卡西酮，詢後移送法辦。（編輯：李明宗）1131224