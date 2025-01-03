統促黨幹部涉共諜案3人起訴 江姓退役軍官獲交保

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（中央社記者洪學廣高雄3日電）中華統一促進黨温姓幹部被控經商回台後拉攏朱姓、江姓退役軍官，替中共發展組織，3人依國安法起訴後，温男、朱男獲交保。江男則在去年跨年夜獲高雄高分院裁定10萬交保。

台灣高等法院高雄分院刑事裁定書指出，江男雖仍否認犯罪，但此案證人皆已交互詰問完畢，客觀上已無串證之虞，且江男有固定住所，自偵查之初即配合調查，並無傳拘未到，顯無逃亡事實可能，據此聲請以新台幣5萬元具保停押。

法官認為，江男去年8月26日訊問後依違反國安法罪嫌重大執行羈押，並於11月26日延長羈押2月在案，但此案證人均已交互詰問完畢，已無勾串之虞，且其餘尚未調查證據均經檢察官移送，存於此案卷證內，因此若能提出相當保證金，應足以擔保審判執行程序順利，去年12月31日裁定10萬元交保，並限制出境、出海8個月。

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檢調調查，統促黨温姓幹部被控在中國經商期間遭對岸吸收，並於民國107年10月至108年1月回台後，介紹同為統促黨幹部的朱姓、江姓退役軍官前往中國與統戰官員碰面，藉此替中共發展組織蒐集情資。

檢調去年5月收網帶回温男等3人，並依涉犯國安法罪嫌重大，有逃亡串證之虞聲押獲准。高雄高分檢去年8月將3人依國安法起訴後，3人仍被接押禁見，但温男、朱男10月先獲交保。（編輯：謝雅竹）1140103