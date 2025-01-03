京華城及政治獻金案 北院1/23開準備程序庭

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（中央社記者林長順台北3日電）京華城及政治獻金案，北檢依貪污治罪條例收賄、圖利、公益侵占、背信等罪起訴前台北市長柯文哲等11名被告。台北地方法院訂於1月23日召開被告彭振聲、邵琇珮、李文宗的準備程序庭。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

除了柯、沈外，其餘被起訴的被告還包括前台北市長辦公室主任李文宗、前台北市副市長彭振聲、前台北市都發局長黃景茂、前台北市都委會執秘邵琇珮、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、京華城監察人張志澄、木可公司董事長李文娟、會計師端木正。

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其中，柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗、彭振聲在偵查期間遭檢方聲請羈押禁見獲准，全案移審北院後，合議庭裁定5人交保，北檢對柯、沈、應、李的交保裁定提起抗告，台灣高等法院撤銷發回後，北院裁定加保，經北檢再抗告成功，北院昨天裁定柯文哲等4人羈押禁見。

北院已定出庭期，預計於1月23日上午9時30分、10時15分及11時召開準備程序庭，分別傳喚彭振聲、邵琇珮、李文宗說明。（編輯：張銘坤）1140103