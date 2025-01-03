加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

京華城及政治獻金案 北院1/23開準備程序庭

2025/1/3 16:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北3日電）京華城及政治獻金案，北檢依貪污治罪條例收賄、圖利、公益侵占、背信等罪起訴前台北市長柯文哲等11名被告。台北地方法院訂於1月23日召開被告彭振聲、邵琇珮、李文宗的準備程序庭。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

除了柯、沈外，其餘被起訴的被告還包括前台北市長辦公室主任李文宗、前台北市副市長彭振聲、前台北市都發局長黃景茂、前台北市都委會執秘邵琇珮、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、京華城監察人張志澄、木可公司董事長李文娟、會計師端木正。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

其中，柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗、彭振聲在偵查期間遭檢方聲請羈押禁見獲准，全案移審北院後，合議庭裁定5人交保，北檢對柯、沈、應、李的交保裁定提起抗告，台灣高等法院撤銷發回後，北院裁定加保，經北檢再抗告成功，北院昨天裁定柯文哲等4人羈押禁見。

北院已定出庭期，預計於1月23日上午9時30分、10時15分及11時召開準備程序庭，分別傳喚彭振聲、邵琇珮、李文宗說明。（編輯：張銘坤）1140103

#黃景茂
#應曉薇
#北院
#北檢
#李文宗
#沈慶京
#京華城
#柯文哲
#彭振聲
#邵琇珮
柯文哲
涉京華城案再遭羈押 沈慶京提抗告柯文哲再遭羈押 藍：司法屢做不同裁決難取信於民
李文宗
京華城再開接押庭 李文宗否認為柯文哲分身四叉貓旁聽李文宗答辯手機響 法警確認無錄音放行
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：