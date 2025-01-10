警政署推12天專案 打詐962件掃黑116起肅槍412枝

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）警方去年底一連12天全國同步打詐、掃黑及肅槍，警政署刑事局今天舉行專案記者會，行政院政務委員林明昕指出，共偵破962件詐團、掃蕩黑幫116件及412枝非法槍械，成果豐碩。

刑事局下午舉行「全國同步打擊詐欺、掃黑及肅槍行動專案查緝成果」記者會，林明昕到場視察並聽取報告，警政署長張榮興、刑事局長周幼偉陪同。

林明昕表示，這波專案執行期間為民國113年11月18日至113年11月29日，匯集全國警力打詐、掃黑及肅槍。其中，打擊詐欺犯罪方面，共偵破962件詐騙集團、逮獲5732名犯嫌（456名犯嫌遭羈押），查扣不法利得新台幣7億9285萬元。

掃蕩幫派犯罪組織部分，共執行116件掃黑行動，包括竹聯幫、天道盟及四海幫等在內，逮捕721名犯嫌，查扣犯罪所得達8595萬餘元。

查獲槍砲案件，共計查獲237件、257名犯嫌，查扣非法槍械412枝及改造場所8處。

重大個案成果方面，刑事局中打第六隊長詹明佳表示，刑事局去年偵破韓國廣告商德博公司投放詐欺廣告案，後經持續追查發現在台3家知名廣告代理商涉案重大，自111年至112年間涉嫌勾結詐騙集團協助投放包括假冒財經名人的涉詐金融投資廣告，誘騙民眾點擊進而行使詐術。

據了解，這3間廣告代理商在這2年間的相關廣告投放經費高達2.9億元。專案小組見時機成熟，去年11月間分別前往台北、台中執行搜索行動，拘提范姓男子（56歲）等5嫌送辦。

刑事局偵查第九大隊副大隊長吳柏羲指出，日前發現洪姓男子（30歲）在高雄成立資訊公司，並透過網路招募工程師協助詐騙集團開發假投資詐騙網站，另由莊姓金主在全台成立9間虛擬通貨實體交易所，甚至購買比特幣提款機置放以取信被害人，配合詐團行騙取財洗錢。

專案小組清查此案被害人至少114人、總財損逾億元，去年在北中南5地查獲主嫌洪男、王姓男工程師（35歲）等28名嫌移送高雄地檢署偵辦。洪男、王男2人遭羈押，5嫌以2萬元至30萬元不等金額交保，21嫌無保請回。

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另外，刑事局日前偵破跨國盜卡集團涉詐取進口汽車案，偵查第四大隊溯源發現幕後為天道盟太陽聯盟指揮操縱，並與柬埔寨話務機房籌組跨境假投資詐欺集團行騙，有20多名被害人信以為真匯款至假車行公司帳戶遭提領，總財損近2億元。

專案小組循線查獲此集團主嫌陳姓男子（27歲）等20人，移送台中地檢署偵辦，陳男等7嫌遭裁定羈押。（編輯：戴光育）1140110