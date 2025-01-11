屏東縣民公園露鳥男猥褻女童 遭聲押獲准

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（中央社記者李卉婷屏東縣11日電）屏東縣民公園9日發生有男子躲在溜滑梯上，疑沒穿衣服露鳥猥褻女童，專案小組昨拘提到案，屏檢認為男子對未滿14歲女子強制猥褻犯罪嫌疑重大，向屏東地院聲請羈押獲准。

屏檢今天發布新聞稿表示，獲報屏東縣民公園有女童遭到猥褻案件，成立專案小組偵辦，經追查，昨天下午持拘票前往谷姓男子位於高雄市前鎮區住處拘提到案。

屏檢指出，訊問後，認為谷男涉犯刑法對未滿14歲之女子強制猥褻犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞及羈押必要性，向屏東地方法院聲請羈押，法院於今天裁定獲准。

屏檢提及，全案發生於屏東縣民公園兒童遊憩娛樂設施區域，除造成被害女童身心嚴重受創之外，也讓使用設施廣大幼童及民眾人心惶惶，後續將詳加蒐證，追查有無其他被害人。

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有民眾10日在臉書（facebook）「屏東吃喝玩樂3.0進階版」社團上傳1段影片並發文指控，「40、50歲的男人他沒穿衣服、露鳥，擋著出口不讓二年級妹妹出來，然後告訴小妹妹讓他摸一下，二年級妹妹想逃走，他抓著妹妹的腳不讓她走，還摸妹妹屁股溝。」

遭指控的男子在影片中辯稱「自己是躺在上面休息，沒有猥褻女童，是因為空間狹窄，所以才會輕輕一拍女童的屁股移位置」。但民眾不接受男子辯解，直罵「變態」。一旁還有民眾直言，這是小朋友的遊具，本來就不應該有成人在上面玩。9日下午向屏東警方報案。（編輯：謝雅竹）1140111