新北疑餵藥案被控誹謗 羅致政、王婉諭獲不起訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北14日電）新北市幼兒園疑餵藥案獲不起訴，幼兒園老師認為羅致政、王婉諭、招名威未審先判，提告3人涉加重誹謗等罪。北檢認為，羅致政等人對可受公評之事適當評論，將3人不起訴處分。

新北市板橋區某幼兒園於民國112年傳出疑似餵藥與體罰案，36名家長對彭姓園長等9名幼教老師提告傷害、妨害未成年人身心健全發育、違反藥事法與毒品危害防制條例罪嫌，新北地檢署以證據不足處分不起訴。

疑餵藥案不起訴後，幼兒園何姓、王姓老師指控，時任民進黨立委羅致政、時任時代力量立委王婉諭、中原大學副教授招名威在112年6月間分別以召開記者會或在臉書（Facebook）貼文發表言論質疑餵藥疑案。

另外，王婉諭及兒童權益促進協會創會理事長王薇君還在社群媒體上聯名公布幼教老師的姓氏、英文名字、教學班級等資料。

何姓、王姓老師認為，羅致政等人的言論損及其名譽，112年7月間到台北地檢署提告羅致政、王婉諭、招名威涉嫌加重誹謗罪，並提告王婉諭涉嫌違反個人資料保護法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

檢方偵辦後認為，餵藥疑案涉及幼兒園的幼童有無遭餵食巴比妥議題，與公共利益有關，屬可受公評的事項，羅致政、王婉諭、招名威對可受公評的事做適當評論，屬於言論自由範疇，予以不起訴處分。

至於王婉諭被控違反個資法部分，檢方查出，告訴人的個資是由王薇君所公開，並非王婉諭，且縱使是王婉諭所提供，她的動機在於希望協助受害者家長，與個資法構成要件不符，因此將王婉諭不起訴處分。（編輯：戴光育）1140114