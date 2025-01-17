台中警員借勢猥褻未成年少女 調離原職調查

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中市蕭姓警員處理糾紛案，他假借自己可協助處理案件，並以交還扣案物件為由，進而猥褻未成年少女，蕭員已被調離原職，警局也成立專案調查。

台中市蕭姓警員以偵辦案件為由，進入少女家中進行猥褻行為。民眾黨籍台中市議員江和樹接獲陳情，今天在台中市議會研究室召開記者會，揭發這起事件，他表示，警員假借警方身分，試圖讓少女卸下心防後進行猥褻，痛批「波麗士變成狼」。

江和樹指出，被害少女去年12月31日與男友媽媽發生爭執，男友媽媽報警但未提告，蕭員以交還扣案證物小刀為由，私下約少女見面，並以借廁所為由進入少女家中，對少女伸出狼爪。

江和樹指出，蕭男進屋時詢問家中是否有裝監視器，進屋內後，蕭男和少女坐在沙發上，蕭男不斷撫摸、擁抱少女。少女的父親接獲女兒電話，女兒已崩潰大哭，他查看監視畫面發現女兒遭猥褻，十分火大。

少女表示，當下她很恐懼、不斷抵抗並推開蕭男的手，但蕭男稱「如果需要幫忙，跟他出去，半小時給新台幣5萬元」，她當下拒絕，蕭男仍對她上下其手，事後給5000元後離開。

江和樹表示，蕭男稱局長堅持要以社會秩序維護法偵辦，誆騙少女可協助處理此案，根本是「假辦案、真猥褻」，警方本來是保護市民，現卻對被害人伸出狼爪，彷如「有牌的流氓」，相當可惡。

少女稱「以為警察是保護我們，未料是這樣」，現在對警方已沒有信任感。少女父親憂心，蕭男掌握住所及通訊方式，事後恐遭報復。

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警方表示，蕭男擔任警職18年，在所內6年無不良表現。經查蕭男去年12月31日處理糾紛案，因而與被害人互有聯繫，隨後蕭員以交還扣案物品為由，與被害人相約在1月3日下午1時30分到被害人住處，進而有猥褻不當行為。

經檢視相關影像內容，蕭男對少女有撫摸、擁抱等疑涉猥褻行為，為調查釐清案件事實，已將蕭男先行調離原單位，將秉持「不掩飾」、「不庇縱」、「不徇私」原則，由婦幼警察隊主動介入偵辦，後續依刑法強制猥褻罪移送法辦。（編輯：郭諭儒）1140117