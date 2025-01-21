環狀線震損提告索賠 新北：必要時對中工提假扣押

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（中央社記者王鴻國新北21日電）新北市捷運工程局長李政安今天到議會就環狀線震損案做專案報告表示，雙北將一起對施工廠商中華工程提告索賠；但在議員們要求下，他表示，必要時將依法對中工提假扣押。

李政安今天到新北市議會進行「0403地震新北捷運環狀線軌道錯位損害原因鑑定結果」專案報告，他表示，動支新台幣900萬元委託中華民國結構工程學會進行調查。

他表示，調查報告判斷環狀線損害，是因鋼箱梁與帽梁間盤式支承結構調坡板洗洞未依工程設計進行施作，以致洗洞過深（穿孔過大），因地震致插銷向上方多餘空間跳脫，使盤式支承失去抗剪作用，造成6跨簡支梁段及3跨連續梁段鋼箱梁位移。

李政安表示，針對復原工程修復及營運損失費用，雙北政府會一同向中華工程提告求償新台幣19.27億元。預期3月間、最慢4月2日前提告。

會中，議員紛紛對雙北共同向中華工程求償表達擔憂，因中華工程與台北市政府簽訂契約，導致災害發生時，搶修跟接駁共14億餘元修復費用都由新北市墊付，但求償上卻掌控在台北市手上。

民進黨議員卓冠廷表示，為避免後續由台北市主辦的樹林萬大線又不幸出現爭議，他建議應即刻「研議換約」，確保雙北市政府都有權責處理爭議事件。

民進黨議員張嘉玲認為應對監造人的北市府追究監造責任。並把中工列入公共工程的廠商黑名單，因此，她和國民黨議員林國春等人都建議，市府若擔心要不到中工的賠償，應先向法院對中工提出假扣押聲請。

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李政安表示，在損害責任認定上，中工認為是天災而不做保固維修，而鑑定報告，北市府並沒有責任，而是廠商的疏失責任，因為新北和北市有委辦工程的行政契約，但北市和中工簽有承攬契約，因此，新北才會和台北市一起對中工提告索賠。

他強調，市府搶修復駛環狀線是符合民眾的期待，因此在責任追究上不能模糊焦點，新北一定會向中工提告索賠並追究責任到底。至於假扣押一事涉及相對提出保證金，他表示，會和律師討論，若有必要時，將依法律的程序，該對中工提假扣押時就會提。（編輯：張銘坤）1140121