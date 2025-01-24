中檢破假豪車聯名酒 調和謊稱單一純麥4人遭訴

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（中央社記者趙麗妍台中24日電）郭姓男子使用仿冒英商賓利汽車商標、侵害蘇格蘭威士忌協會產地證明，使用調和酒謊稱是不含穀類的麥芽威士忌，在網路打出豪車跨界聯名酒，中檢依加重詐欺等罪嫌起訴郭等4人。

台中地檢署今天指出，郭男成立鼎航商務科技有限公司，陳男、許男、蕭男均為股東兼員工。4人明知特定商標為英商賓利汽車有限公司向經濟部智慧財產局申請註冊核准登記而取得商標權，特定產地證明標章為蘇格蘭威士忌協會申請註冊核准登記，取得產地證明標章，「Bentley Group By Share Ltd.」公司是他人意圖仿冒賓利公司的著名商標，在英國設立登記的公司。

郭男等人為謀取利益，與「Bentley Group By Share Ltd.」洽談取得台灣代理權，對外以「賓利」品牌銷售威士忌。110年9月間成立台灣賓利酒業有限公司，自英國進口麥芽威士忌、調和威士忌，由分裝廠混合、兌水後，分裝至貼有標註類似賓利商標的酒瓶而製成威士忌商品。

使用蘇格蘭威士忌協會的產地證明標章，未標註「分裝商」資訊，將麥類、穀物混合的調和式威士忌，標註為不含穀類的麥芽威士忌。

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檢方查出，郭男等人在社交網站、粉絲社團發文行銷，宣稱「豪車Bentley跨界聯名」，使消費者錯誤認知，以高於市價購買。檢方113年2月間搜索，計算不法所得計達5500萬554元。

檢方偵結，依3人以上共犯詐欺取財、商標法侵害商標權及侵害證明標章等罪嫌起訴4人。郭男等人仿冒手法，嚴重破壞智慧財產權形象及商業秩序，且犯後飾詞狡辯、態度不佳，建請從重量刑。（編輯：謝雅竹）1140124