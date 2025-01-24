林葉亭失智父失蹤9天無音訊 警消搜救動能將降載

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（中央社記者黃麗芸台北24日電）造型達人林葉亭的85歲失智父親16日離家失蹤，北市警消獲報後啟動搜索行動，9天共出動消防和義消人員432人次，今天還遠赴新北市汐止山區仍未尋獲，明起將降載搜救動能。

林葉亭日前發布尋人啟事，指其85歲的父親罹患失智症且離家失蹤，16日下午4時45分曾現身至善路三段、內雙溪自然中心，請大家幫忙留意。北市警方當天獲報後立刻協助尋人，消防單位隔天便啟動山區搜索任務。

警消搜救人員今晚告訴中央社記者，這段期間的搜索行動共出動消防和義消人員共432人次，空拍機也飛了80趟次，搜救犬出動6趟次，搜救勤務都是先在內雙溪自然中心集結，再分路線進行搜索，範圍遍佈自然中心、碧溪步道、楓林橋、內雙溪一帶等山區範圍，甚至許多路線都已重複執行地毯式搜索數遍，卻仍未尋獲。

「找到沒地方可找」，數名搜救人員都對苦尋無果感到困惑，認為可以找的地方都看過，就連監視器畫面也少之又少，林葉亭的父親行經路途，也遍尋不著其身上物品（帽子、雨傘等）掉落痕跡，此範圍山區住戶也多，卻連一點蛛絲馬跡都沒有。

搜救人員指出，林葉亭的父親起初失蹤時，警消就立刻透過當地里長群組尋人，就連當地行經公車和汽車，也都打電話一一去確認，卻始終找不到目擊者；雖然有部分民眾發文稱有看到林葉亭的父親，目前都已確認排除。

北市消防局今天出動42人、1犬和2台空拍機協尋，一度有發現疑似物品，進一步查看只是被拋棄的雞屍廢棄物，虛驚一場，搜索範圍一度遠至新北市汐止區的國軍示範公墓，但直到晚間收隊仍未獲得好消息。

由於搜救任務已長達第9天，加上考量士林區當地消防救火救護量能，消防局經全盤考量，決定今晚任務結束後，降載搜救量能，但只要有一絲一毫跡證出現，搜救隊人員將立即馳援。

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據了解，在失智父親走失後，林葉亭一家人每天都和搜救人員一同上山找人，思父之心可見一斑，對於搜救任務將降載動能，她也能理解和接受。

有搜救人員今晚結束任務後說「覺得好不甘心」，認為這幾天搜索行動大家都竭盡所能，且不分區域、重複搜索過，但始終沒能有更多跡證或跡象，可讓搜索方向更進一步，期盼近日能趕緊有好的結果。（編輯：張銘坤）1140124