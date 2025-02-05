頭份中央路轎車撞庇護島引擎噴飛 駕駛胸悶送醫

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（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）1輛自小客車今天行經苗栗縣頭份市中央路時不慎撞上行人庇護島，車頭全毀連引擎都噴飛。警方表示，駕駛命大僅胸悶送醫治療，無生命危險，經檢測排除酒駕，肇事原因待釐清。

苗栗縣警察局頭份分局指出，下午2時許接獲報案，頭份市中央路與文化街口發生交通事故。員警到場處理發現，宋姓男子（49歲）駕駛自小客車從台中返回頭份住家途中，沿中央路西往東方向直行，不慎碰撞行人庇護島導致車輛受損，宋男因胸悶送醫治療。

警方表示，事故車輛車頭嚴重損毀，連引擎都瞬間噴飛，不難想像撞擊力道之大。

有目擊民眾在網路社群分享現場照片及行車記錄器影像，畫面顯示此轎車通過路口時直接撞上行人庇護島及燈桿基座，隨即彈起、車頭幾乎旋轉270度後停在斑馬線上。

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網友紛紛留言，祈禱車內人員平安；也有人直言，「這速度不快是騙人的」。

警方初步調查，宋姓駕駛酒測值為零，疑因一時恍神肇事。詳細事故原因，仍待進一步釐清。（編輯：戴光育）1140205