劉喬安涉詐欺毒品遭通緝 在波士頓被捕估3月遣返回台

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（中央社記者劉建邦台北8日電）美國移民官員和麻州警方宣布一名遭台灣通緝的女子於上月被捕。刑事局今天證實，女子身分確為台灣社運名人劉喬安。

劉喬安過去因參與太陽花運動而有「太陽花女神」之稱，後來因涉毒品、詐欺、侵占等案在台遭通緝，這次在川普政府打擊非法移民的行動中遭逮。

根據美國移民暨海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement）4日發布的新聞稿指出，在麻州尼德姆巿（Needham）警察局協助下，他們在1月23日逮捕到一名涉嫌犯罪而遭國外通緝的華人女子。

據移民暨海關執法局波士頓分局指出，這名女子背負侵占、詐欺、毒品等犯罪指控，遭台灣當局通緝。女子於2019年5月以訪客身分合法入境美國後，未依規定於同年8月之前離境。

移民暨海關執法局波士頓分局代理主任海德（Patricia Hyde）在聲明中說：「逮捕這名外籍逃犯和外籍犯罪人士凸顯我們與地方執法機構協調，以維護公共安全並且維護我們移民制度完善的重要性。」

移民暨海關執法局指出，這名女子將先由移民當局拘留，直到將她驅逐出境。（編輯：陳亦偉）1140208

刑事局：估3月遣返回台

（中央社記者劉建邦台北8日電）被稱為「太陽花女王」的劉喬安涉犯毒品等案遭通緝，潛逃至美國，近日在美被逮捕。刑事局今天表示，為因應美國最新移民執法政策，把情資提供給美方共同緝捕劉女到案，估3月遣返回台。

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劉喬安因涉及毒品、詐欺等罪遭檢方通緝，事後潛逃至美國。刑事局今天透過訊息表示，劉女被通緝的情資，經由刑事局駐美聯絡官提供資訊給美方執法單位後，共同合作追緝。

刑事局指出，為因應美國最新移民執法政策，駐美聯絡官與美國執法單位共同於美東時間1月22日逮捕劉姓通緝犯到案，預估3月可遣返回台。（編輯：張銘坤）1140208