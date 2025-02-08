加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
劉喬安涉詐欺毒品遭通緝 在波士頓被捕估3月遣返回台
首頁 / 社會

劉喬安涉詐欺毒品遭通緝 在波士頓被捕估3月遣返回台

2025/2/8 10:41（2/8 11:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣社運名人劉喬安（左）涉犯毒品等案遭通緝潛逃至美國，近日在美被逮捕；刑事局8日表示，估3月遣返回台。（翻攝畫面） 中央社記者劉建邦傳真 114年2月8日
台灣社運名人劉喬安（左）涉犯毒品等案遭通緝潛逃至美國，近日在美被逮捕；刑事局8日表示，估3月遣返回台。（翻攝畫面） 中央社記者劉建邦傳真 114年2月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北8日電）美國移民官員和麻州警方宣布一名遭台灣通緝的女子於上月被捕。刑事局今天證實，女子身分確為台灣社運名人劉喬安。

劉喬安過去因參與太陽花運動而有「太陽花女神」之稱，後來因涉毒品、詐欺、侵占等案在台遭通緝，這次在川普政府打擊非法移民的行動中遭逮。

根據美國移民暨海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement）4日發布的新聞稿指出，在麻州尼德姆巿（Needham）警察局協助下，他們在1月23日逮捕到一名涉嫌犯罪而遭國外通緝的華人女子。

據移民暨海關執法局波士頓分局指出，這名女子背負侵占、詐欺、毒品等犯罪指控，遭台灣當局通緝。女子於2019年5月以訪客身分合法入境美國後，未依規定於同年8月之前離境。

移民暨海關執法局波士頓分局代理主任海德（Patricia Hyde）在聲明中說：「逮捕這名外籍逃犯和外籍犯罪人士凸顯我們與地方執法機構協調，以維護公共安全並且維護我們移民制度完善的重要性。」

移民暨海關執法局指出，這名女子將先由移民當局拘留，直到將她驅逐出境。（編輯：陳亦偉）1140208

刑事局：估3月遣返回台

（中央社記者劉建邦台北8日電）被稱為「太陽花女王」的劉喬安涉犯毒品等案遭通緝，潛逃至美國，近日在美被逮捕。刑事局今天表示，為因應美國最新移民執法政策，把情資提供給美方共同緝捕劉女到案，估3月遣返回台。

google news透過 Google News追蹤中央社

劉喬安因涉及毒品、詐欺等罪遭檢方通緝，事後潛逃至美國。刑事局今天透過訊息表示，劉女被通緝的情資，經由刑事局駐美聯絡官提供資訊給美方執法單位後，共同合作追緝。

刑事局指出，為因應美國最新移民執法政策，駐美聯絡官與美國執法單位共同於美東時間1月22日逮捕劉姓通緝犯到案，預估3月可遣返回台。（編輯：張銘坤）1140208

#川普政府
#台灣
#刑事局
#美國
#麻州
#劉喬安
延伸閱讀
太陽花女王劉喬安做偽證 法院判刑3月劉喬安控訴設局偷拍 壹週刊獲不起訴川普大執法掃蕩非法移民 台灣通緝犯被捕林秉文涉88會館遭通緝 刑事局發布查緝專案
劉喬安
劉喬安在美遭逮捕 刑事局證實估3月遣返回台
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：