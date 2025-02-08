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台中男子割破咖波大型氣偶 警循線逮捕送辦

2025/2/8 14:44
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（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中展出的大型「貓貓蟲咖波」氣偶，5日深夜遭人持刀割破毀損，展覽提前結束。警方調閱監視器鎖定37歲黃姓男子涉有重嫌，多處探訪後，7日將他查緝到案，依法送辦。

網路圖文創作家Bugcat Capoo（貓貓蟲咖波）6日在臉書（Facebook）粉絲團發文表示，在台中驛鐵道文化園區展出的超巨大咖波氣偶，在晚上不知道被誰用刀子割破，損傷太嚴重無法復原，原本預計展出到3月，只好提前結束。

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台中市第三警分局今天透過文字稿說明，6日上午10時獲報，經調閱附近監視器畫面，發現超巨大咖波氣偶遭人持尖銳器具劃破。畫面中男子持尖銳器具繞著咖波氣偶快速奔跑，咖波氣偶瞬間被劃成兩半，消氣成乾扁狀態。

警方掌握黃姓男子涉有重嫌，成立專案小組追查偵辦。主辦單位在7日上午完成筆錄提出告訴。黃男行蹤不定，經多處探訪後，終於發現黃男蹤跡，7日晚間10時將黃男追緝到案，詢後依毀損罪函送台中地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1140208

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#台中地檢署
Bugcat Capoo
咖波大型氣偶台中展出遭人割破 警方鎖定嫌疑人
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