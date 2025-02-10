刑事局公布中高階刑警人事案 共計20人異動

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）繼農曆春節前後發布兩批中高階警官人事案後，警政署刑事局今天也公布重要中高階刑事警職人事案，共計20人異動，包括局內大隊長和各縣市刑大隊長等職，統一於14日交接。

警政署刑事局今天發布新聞稿表示，基於現階段推動刑事工作需要，以有效發揮整體治安功能，經參據各適任人選的品德操守和內外勤職務歷練等原則，針對刑事局及各警察機關重要刑事警職職缺進行通盤檢討，經報警政署核定，共計調整20人，統一於14日（星期五）辦理交接、到任。

相關異動名單如下：

壹、本局第四序列刑事主管

一、本局公共關係室主任曾順光調任本局偵查第四大隊大隊長。

二、本局反黑科科長賴俊堯調任本局偵查第六大隊大隊長。

三、本局經濟科科長賴欣宏調任本局反黑科科長。

四、本局督察徐名谷調任本局經濟科科長。

五、本局經濟科秘書陳志埕調任本局公共關係室主任。

六、本局偵查第三大隊副大隊長劉貞汝陞任本局秘書室主任。

貳、本局第四序列督察、秘書

七、本局秘書室秘書賴英門調任本局督察。

八、本局偵查科研究員陳桓主陞任本局督察。

九、本局偵查第九大隊副大隊長吳柏羲陞任本局經濟科秘書。

十、本局紀錄科研究員林盟峰陞任本局秘書室秘書。

參、本局第五序列副大隊長

十一、宜蘭縣政府警察局刑事警察大隊大隊長鄭偉豪調任本局偵查第三大隊副大隊長（兼任毒品查緝中心執行秘書）。

十二、彰化縣警察局刑事警察大隊大隊長陳培德調任本局偵查第九大隊副大隊長。

十三、台東縣警察局刑事警察大隊大隊長葉明鐘調任本局智慧財產權偵查大隊副大隊長。

肆、第五序列刑事警察（大）隊（大）隊長、研究員

十四、澎湖縣政府警察局刑事警察大隊大隊長江嘉勝調任彰化縣警察局刑事警察大隊大隊長。

十五、花蓮縣警察局刑事警察大隊大隊長溫裕宏調任台東縣警察局刑事警察大隊大隊長。

十六、本局電信偵查大隊隊長陳人嘉陞任宜蘭縣政府警察局刑事警察大隊大隊長。

十七、本局偵查第四大隊隊長劉宗仁陞任花蓮縣警察局刑事警察大隊大隊長。

十八、本局偵查第二大隊隊長薛光明陞任澎湖縣政府警察局刑事警察大隊大隊長。

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十九、本局國際刑警科隊長楊國松陞任連江縣警察局刑事警察隊隊長。

二十、連江縣警察局刑事警察隊隊長薛昇旭調任本局偵查科研究員。（編輯：張銘坤）1140210