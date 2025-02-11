砂石車司機蓄意輾死流浪犬 嘉檢依違反動保法起訴

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（中央社記者黃國芳嘉義市11日電）嘉義縣張姓男子被控去年10月13日駕駛砂石車行駛永欽二號橋旁防汛道路，因輾死流浪犬遭警函送。嘉檢偵結，因認定張男為故意轉向衝撞狗逃避的方向，依違反動保法起訴。

網路社群平台於去年10月13日流傳一段影片，地點在嘉義縣永欽二號橋旁防汛道路，一輛原本直駛的砂石車突然往左行駛，且是往左邊的小黑狗方向，砂石車當場將小黑狗輾壓死亡後，直接開離現場，網友留言直批駕駛行為「太可惡了」。

事後，砂石車司機張姓男子遭網友肉搜，才驚覺事態嚴重，分別向嘉義縣家畜疾病防治所、警方說明，他供稱，因路況不熟，加上當天早上出車時，早餐掉到駕駛座下方，在行經事發現場時，只是稍為彎下身撿起來，車輛才會往左偏離，當時並沒有感覺有壓到東西。案經嘉義縣警察局水上分局函送法辦。

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嘉義地檢署起訴書指出，張男否認犯行，對於砂石車為何突然偏向行駛，理由前後不一，先稱要拿早餐、又稱是吃藥昏眩，供詞不足採信。

嘉檢表示，據現場附近監視器畫面，張男駕駛砂石車行駛案發地點，突向左往狗方向駛去，隨後狗閃避後，砂石車又往其右側偏轉，朝狗閃避的方向駛去，因此將狗撞倒在地並輾壓，張男行為屬於故意轉向衝撞狗。（編輯：李淑華）1140211