國3彰化連環撞事故1人救治5個月亡 肇事駕駛判6月

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（中央社記者鄭維真彰化11日電）張姓駕駛經國道3號南向彰化系統，前車遇事故車煞停，張男閃避不及，撞上前車後推撞事故車，共釀4車連環撞，事故車駕駛治療5個月仍不治，張男近日被依過失致死罪判6月刑期。

彰化地方法院判決書指出，民國112年9月6日晚間7時許，林姓駕駛因自用小客貨車故障，停放於國3南向197.7公里處外側車道。

據判決書內容，1輛自小客車為閃避此事故車，在撞擊前煞停；張男因煞車、閃避不及，追撞這輛自小客車後方，自小客車遭撞後向前推撞事故車，事故車立即起火燃燒。

此時，行駛於張男後方的另1輛自小客車駕駛見車禍發生，立刻向右側加速車道閃避，而撞上被推到加速車道的事故車，導致事故車受到2次撞擊；站在事故車附近的林姓駕駛於連環車禍過程中被撞倒在地，傷勢嚴重送醫搶救，經數月治療仍於113年2月宣告不治。

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張男稱，他的過失行為確實是造成被害人死亡結果的原因之一，但另外2名自小客車駕駛也有過失，也應同負過失致死之責。法官認為，另2名駕駛經檢察官不起訴處分，法院不得對未經起訴的犯罪審判。

法官審酌，被告未盡注意義務，被害人也未擺放故障標誌警示及事發時站在加速車道附近，發生此件交通事故，致被害人受傷送醫救治仍死亡，被告尚未與被害人家屬成立調解、未填補其犯罪所生損害，依過失致人於死罪處有期徒刑6月，可易科罰金，可上訴。（編輯：李淑華）1140211