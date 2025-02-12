加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

男子鑽發票兌獎App漏洞 詐領近2萬判拘役120天

2025/2/12 08:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北12日電）張姓男子涉嫌在網路搜尋電子發票中獎照片，以兌獎App掃描QR CODE詐領56筆共1萬9600元獎金。士院昨天依刑法詐欺取財罪判張男拘役120天，如易科罰金以1000元折算1日，可上訴。

由財政部推出的「統一發票兌獎」App，中獎人可透過翻拍電子發票QR CODE，App程式即自動把發票號碼電磁紀錄進行兌獎，中獎金額則自動轉入綁定的個人金融帳戶內，不需將實體發票持往兌獎窗口即可兌領。

士林地方法院判決指出，張男涉嫌在網路上搜尋他人張貼的中獎電子發票照片，於民國109年2月至4月間以App程式掃描照片上的QR CODE，進行兌獎；張男成功兌領56筆，前後領取獎金共計新台幣1萬9600元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

案經財政部北區國稅局監察室接獲數名實際中獎人通報異常兌獎，將張男函送士林地檢署偵辦。

士院審理後認為，張男不思以正當方式賺取利益，考量其有詐欺前科，素行非佳，另斟酌其所獲不法利益非高，犯後坦承犯行，但未賠償告訴人等情狀，判處應執行拘役120天，如易科罰金以1000元折算1日，全案可上訴。（編輯：張雅淨）1140212

#士林地方法院
#士院
#財政部
#張男
張男
國3彰化連環撞事故1人救治5個月亡 肇事駕駛判6月砂石車司機蓄意輾死流浪犬 嘉檢依違反動保法起訴
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

107
更多編輯台推薦新聞：