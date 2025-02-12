藍羽錦鵲桐花雨 台南二監花燈作品獲燈王

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（中央社記者劉世怡台北12日電）矯正署今天表示，台南第二監獄以作品「藍羽錦鵲桐花雨，飛舞翩翩入桃源」榮獲「燈王」，今年花燈共計52座獲獎，邀請民眾前往「桃園高鐵主燈展演場的花燈競賽區」欣賞作品。

矯正署發布新聞稿指出，各矯正機關配合法務部柔性司法政策，致力推動藝文教化工作，透過每年參加全國花燈競賽，使收容人在製作過程中，體悟、改正過去錯誤的行為，磨練復歸社會的毅力與信心，最終脫離犯罪淵藪，不再重蹈覆轍；同時也學習精湛的花燈工藝，延續傳統技藝人才。

這次共70件鐵窗牌花燈參賽，台南第二監獄以「藍羽錦鵲桐花雨，飛舞翩翩入桃源」作品，展現多元文化共融、社會和諧璀璨的意象，榮獲全國「燈王」寶座，至今矯正機關已16連霸此一殊榮。

另有特優5座、優等8座、甲等10座、佳作28座，共計52件獲獎。

矯正署於今天元宵節，在桃園和逸飯店舉行成果發表會，法務部次長黃世杰主持揭幕儀式，並邀請交通部、勞動部及相關單位參加，藉此向社會大眾分享矯正成效。

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黃世杰表示，每座閃亮的花燈背後，蘊含著收容人的蛻變與成長，以及人員用心教化的辛勞付出，期盼各界給予矯正人員更多支持與肯定，持續形塑溫暖有感的柔性教化環境，幫助收容人成功復歸轉銜，完善社會安全網，守護人民安全。

矯正署邀請民眾於「2025臺灣燈會」期間（2月12日至23日）前往「桃園高鐵主燈展演場的花燈競賽區」欣賞矯正機關製作的精美花燈，共同見證收容人蛻變成果。（編輯：張銘坤）1140212