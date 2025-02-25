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延宕案件4年半 前新竹地院法官判罰俸3月

2025/2/25 10:15
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（中央社記者林長順台北25日電）前新竹地方法院王姓法官審理一件毒品案時，無正當理由延宕案件處理時程長達4年6月，法官評鑑委員會移送懲戒。懲戒法院職務法庭今天判處王姓法官罰款現職月俸總額3個月。可上訴。

王姓法官於新竹地方法院擔任法官期間，於民國106年間承審一件毒品案件時，判決公訴不受理，台灣高等法院於107年12月間撤銷原判決，發回更審。案件交給王姓法官後，王姓法官擱置案件，直至遷調嘉義地院前2天才批示案件後續分案及審理程序，無故延滯處理該案長達4年6月。

新竹地方法院召開自律委員會議，決議王姓法官所為已違法官倫理規範及法官法規定，請求個案評鑑。

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法評會指出，王姓法官無故延滯案件處理，讓被告涉犯的刑事犯罪無法及時透過司法權行使，於合理時間內確認其應負的刑事責任，剝奪人民妥速接受刑事審判的權利，也讓發回案件因未分案而無從管考。

法評會認為，王姓法官所為，顯然置辦案程序與當事人權益於不顧，未善盡及維護法官應勤勉、妥速執行職務的義務與形象，損及人民對司法的信賴，並影響當事人權益而情節重大，決議報由司法院移送職務法庭審理，建議申誡併罰款，罰款數額為現職月俸給總額1個月。（編輯：張銘坤）1140225

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