5億高中生告別式 賴母：放手不是放棄

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（中央社記者趙麗妍台中28日電）賴姓男高三生案，夏男被依偽造文書罪，判刑1年6月確定，2月3日發監執行；賴生遺體冰存665天後，賴母今天舉辦賴生告別式並發布聲明「放手不是放棄」。

夏男被控與賴姓高中生假結婚，中檢依偽造文書罪嫌起訴夏男，判刑1年6月定讞，2月3日發監執行。為求命案真相，事發後，賴母將賴生的遺體冰存在冰櫃中665天，今天為賴生舉辦告別式。

告別式上，賴生堂姐以及2名長輩到場，另有幾名關注此案的民眾也到場致哀。告別式結束後，賴生棺木將移往東海火葬場火化。

賴母今天也透過律師發表致謝聲明「放手不是放棄」，文中提到，賴生在冰櫃等待665天，辛苦沒有白費，夏男已經入獄服刑。可憐天下父母心，看著愛子無法入土為安，心中百轉千迴的糾結。文末也感謝許多幫助此案、關注此案的人。

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堂姐也告訴媒體，事發突然，賴生被夏男帶出去後就沒有回來了，「說沒有謀殺，有人相信嗎」，事發快2年時間，這段日子家屬很煎熬，賴生還這麼年輕，卻在這邊睡那麼冰冷的床，希望他可以平安，走他該走的路，也希望政府可為賴生平復冤屈。

賴姓高三生剛滿18歲時，生父死前贈與30筆不動產、市值新台幣5億元，生父前年4月底過世、5月3日告別式；隔天賴男與夏男（承辦贈與事務的夏姓地政士兒子）外出，2人登記同婚後2小時，賴男卻在夏男住處墜樓身亡。（編輯：謝雅竹）1140228