精進搜救能力 北市7搜救犬獲國際瓦礫搜索認證

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（中央社記者劉建邦台北1日電）台北市消防局有8隻高級及2隻初級搜救犬組成搜救犬隊，為精進領犬員及搜救犬專業能力，參加國際搜救犬組織評量檢測，其中7名領犬員及7隻搜救犬順利取得瓦礫搜索認證。

台北市消防局今天發布新聞資料指出，成立於2000年9月21日的搜救犬小組，馴養搜救犬曾代表國家參與伊朗震災、印尼海嘯等國際人道救援任務，及國內近年發生的風災、震災、山難等搜救工作。

消防局表示，北市搜救犬隊組織完整，共有8隻高級搜救犬及2隻初級搜救犬，為提升平時訓練成果及堅實的搜救能力，今年2月派遣7名領犬員偕同7隻搜救犬，前往高雄市政府消防局搜救犬馴養中心參加「114年度搜救犬IRO（國際搜救犬組織）評量檢測」，全數順利通過各級認證。

消防局指出，獲取各級認證包含領犬員葉秉叡與搜救犬Cruz、領犬員柏呈穎與搜救犬Curtis成功取得瓦礫搜索初級認證；另有5名領犬員及搜救犬拿到瓦礫搜索高級認證。

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消防局局長莫懷祖透過新聞資料表示，對於7名領犬員與7隻搜救犬的優異表現表達肯定，並慰勉團隊辛勞，且對於長期投入搜救犬培訓與災害救援工作的專業精神感到敬佩，將持續強化搜救犬隊伍的訓練與發展。

他說，北市消防局將致力提供完善搜救犬的培訓機制，確保重大災害發生時，能迅速投入救援，發揮最大效能，並持續精進搜救犬隊專業能力，積極參與國際級認證，提升台北市在國際救援領域的競爭力與貢獻度。（編輯：方沛清）1140301