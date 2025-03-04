北檢4波斬金行動 52名詐團成員遭羈押

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（中央社記者林長順台北4日電）台北地檢署成立打詐「預警中心」與轄內金融機構建立聯繫平台，規劃4波「斬金行動」，共計查緝73人，聲押禁見52人獲准，被害人共計5584名，遭詐騙金額估約新台幣170億餘元。

北檢指出，「斬金行動」由主任檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨、林小刊指揮新北市警察局刑事警察大隊溯源偵辦，共計動員15名檢察官支援及17名檢察事務官襄助，並指揮逾360名警力。

北檢表示，「斬金行動」自去年12月底起至今年1月10日止分3波執行，並經法院裁定羈押禁見共42人。檢警向上追查、溯源上游水房後，今年2月24日進行第4波斬金行動，合計搜索21處所，執行到案16人、經法院裁定羈押禁見共10人。本次查扣手機27支、筆電2台、點鈔機2台、空白匯款單一批等物。

北檢統計，目前已報案的被害人共計5584名，遭詐騙金額推估約為170億餘元（已扣除重複報案被案人，且金額持續清查比對中），有效斬斷詐欺集團金脈，減少民眾遭詐情事。

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北檢表示，預警中心透過資金流、電信流分析及科技偵查方法，溯源掌握關鍵假出金詐欺水房，以及尚未自覺遭詐騙的被害人，透過「斬金行動」專案，及時阻斷詐騙鏈，避免被害人持續遭詐。北檢已透過高檢署協調全國各地預警中心指揮警方同時查找潛在被害人，以減少民眾財損、維護民眾財產安全。

北檢呼籲民眾慎防假出金詐騙手法，並籲請尚未報案的被害人儘速出面，就近至住居所轄區分局或派出所報案協助偵辦，以利打詐國家隊共同打擊不法。（編輯：方沛清）1140304