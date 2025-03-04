京華城案開庭 北院提訊應曉薇、傳喚李文娟

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（中央社記者林長順台北4日電）台北地方法院審理京華城及政治獻金案，今天再度召開準備程序庭，提訊在押被告應曉薇，並傳喚木可公司董事長李文娟到庭。應曉薇的囚車到北院後，她雙手合十向媒體一鞠躬。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪起訴前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

其餘被起訴的被告包括前台北市長辦公室主任李文宗、前台北市副市長彭振聲、前台北市都發局長黃景茂、前台北市都委會執秘邵琇珮、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、京華城監察人張志澄、木可公司董事長李文娟、會計師端木正。

台北地方法已於1月23日首度召開準備程序庭，傳喚彭振聲、邵琇珮、李文宗說明，彭振聲認罪並說「我沒有要翻供」、邵琇珮認罪並請求宣告緩刑，李文宗否認犯罪，沒有收賄、公益侵占及背信。

合議庭今天下午再度開庭，提訊在押的應曉薇並傳喚李文娟到庭。

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應曉薇被控收受沈慶京賄賂新台幣5250萬元，屢屢為京華城案陳情、施壓北市府公務員，北檢依貪污治罪條例違背職務之行為收受賄賂罪、洗錢起訴應曉薇，共計求刑有期徒刑16年6月，併科罰金共計5000萬元，褫奪公權10年。

李文娟被控與柯文哲、李文宗共同侵占柯文哲政治獻金、民眾黨政治獻金總計6234萬6790元，檢察官依刑法公益侵占罪、違反商業會計法起訴李文娟，並請法院量處適當之刑。（編輯：方沛清）1140304