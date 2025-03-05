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製毒工廠藏民宅全天候營業外送 嘉縣警破獲逮5嫌

2025/3/5 16:25（3/5 16:36 更新）
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嘉義縣警察局水上分局近日破獲一處隱藏在台1線旁生產分裝喪屍煙彈等毒品的製毒工廠，搜出輪轉式霰彈槍、自製鋼管式霰彈槍及改造手槍及子彈。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 114年3月5日
嘉義縣警察局水上分局近日破獲一處隱藏在台1線旁生產分裝喪屍煙彈等毒品的製毒工廠，搜出輪轉式霰彈槍、自製鋼管式霰彈槍及改造手槍及子彈。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 114年3月5日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣5日電）嘉義縣警方近日破獲隱藏在台1線旁生產分裝喪屍煙彈等毒品，提供24小時營業外送服務的製毒工廠，帶回5名嫌犯，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例送辦。

嘉義縣警察局水上分局今天發布新聞稿表示，製毒工廠位於水上鄉台1線旁，不僅大規模生產分裝喪屍煙彈、毒品咖啡包及愷他命等毒品，還提供外送服務，販毒成員24小時輪班經營。

警方說，突擊現場時發現大量毒品及分裝製造工具，還搜出「輪轉式霰彈槍」、「自製鋼管式霰彈槍」及改造手槍各一把及子彈。

警方調查，該集團成員分工明確，交易方式多元，除開放吸毒者入內吸食，還提供「得來速」模式，讓買家迅速完成交易後離開，降低風險。

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水上分局分局長曾冠螢表示，掌握販毒集團在轄區落腳，即積極布線查緝，並與台南市警察局新營分局聯手，日以繼夜跟監埋伏監控、蒐證，終於將這處毒窟一舉瓦解。

曾冠螢強調，將持續追查幕後金主，全面清除毒品來源，絕不讓類似犯罪模式死灰復燃，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例送辦。（編輯：李淑華）1140305

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