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盜刷購買高鐵票轉賣獲利1300萬元 檢起訴7人

2025/3/6 10:45（3/6 11:56 更新）
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高鐵示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝幸恩台北6日電）黃姓男子等7人涉嫌以虛擬身分證號大量訂購高鐵票，另透過釣魚簡訊取得被害人信用卡資訊，以盜刷方式支付票款，再轉賣車票獲利1300萬餘元，士檢今天依鐵路法、詐欺取財等罪起訴。

士林地檢署指出，被告等人無本賺取暴利，簡直慷被害人之慨，甚至以打折票價吸引不知情民眾購買，所為應予非難，針對犯罪情節較重的黃姓、施姓、謝姓等3名被告，各求處2年2月有期徒刑。

士檢今天發布新聞稿指出，民國112年6月起至113年1月止，黃男夥同謝男、陳男、施男、陳女、林女及林男，組成盜刷高鐵票銷贓集團，涉嫌以虛擬身分證字號大量訂購台北至左營的高鐵票。

檢方調查，黃男等人透過假網站及釣魚簡訊，佯稱通行費未繳、罰單逾期、停車費欠費或點數即將到期可兌換等理由，誘使29名被害人點入惡意連結，進而詐取信用卡資訊。

黃男等人取得被害人信用卡資訊後，盜刷支付高鐵票款，並透過自行創立的LINE官方帳號「速度高鐵」、「台灣Q比高鐵」交易平台，以每張1192元的價格轉售，低於原價新台幣1490元，以吸引買家。

檢方查出，此集團累計不法獲利逾1300萬元，並將資金兌換為虛擬貨幣，再轉至境外冷錢包，以此方式掩飾金流來源與去向，規避追查。

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案經高鐵公司發現售票網站遭不明人士大量訂票，排擠一般消費者權益，4間受害銀行也發現客戶信用卡遭盜刷數百筆，隨即報警處理。警方報請士檢指揮偵辦，展開2波拘提、搜索行動。

檢察官認定，黃男等人涉犯組織犯罪防制條例參與犯罪組織、刑法三人以上共同詐欺取財、鐵路法以不正方法將虛偽資料輸入電腦而取得訂票憑證，以及洗錢防制法等罪，今天依法提起公訴。（編輯：蕭博文）1140306

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