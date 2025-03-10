中市KTV歡唱糾紛砸包廂 警查獲毒品空氣槍及通緝犯

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中西屯一家汽車旅館附設KTV包廂今天凌晨發生糾紛案，警方到場發現電視螢幕及桌面玻璃被砸毀，包廂散落毒品及空氣槍1把、其中更有1人是通緝犯，現場7人遭警帶回偵辦。

台中市警察局第六分局偵查隊長涂志宏說明，凌晨1時30分許據報，西屯區一家汽車旅館發生糾紛案，立即派遣快打警力15網38人到場處理，鬧事民眾看到優勢警力到場，全都嚇得躲進包廂不敢出來。

警方初步了解，案發時現場有33歲蔡姓男子、27歲洪姓男子、30歲陳姓男子、30歲施姓男子、31歲陳姓男子及45歲翁姓男子，在汽車旅館附設KTV包廂內歡唱，另有林姓男服務生在場陪同。

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警方指出，途中蔡男臨時有事而先行離開，沒想到離去途中，發現自己裝在包包內的新台幣10萬元不翼而飛，憤而折返包廂要眾人給個交代，情緒激動下將現場電視螢幕及桌面玻璃砸毀。

警方獲報到場，立即對現場鬧事民眾大聲喝斥並將7人逐一押出，隨後進入包廂內清查，警方指出，現場發現散落毒品及空氣槍1把；並在清查身分時，意外發現翁男早已遭多個地方法院通緝，隨即將7人帶回調查釐清案情，依法送辦。（編輯：陳仁華）1140310