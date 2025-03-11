中州科大烏干達學工案外案 移民署官員與校方洩密二審無罪

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（中央社記者蘇木春台中11日電）中州科大烏干達學工案外案，移民署收容所劉姓副隊長3年多前遭控將留學生資料，洩密給中州科大國際中心李姓主任，一審2人判無罪，經上訴台中高分院，今天二審駁回上訴。

依據檢方的起訴書指出，劉男在移民署中區事務大隊南投收容所擔任副隊長，李女在中州科技大學擔任國際中心主任，2人因工作原因互有認識。

烏干達1名留學生於民國110年8月間，發現自己是遭到詐騙來台為中州科技大學從事勞動，在民間團體協助下，設法轉學至靜宜大學就讀，以此方式想脫離中州科大控制。

李女發現該名留學生未完成註冊手續且失聯，於同年10月4日下午，使用通訊軟體請劉男協助查留學生去向，由李女提供英文姓名、護照號碼等個人資料後，劉男查出該名留學生已在靜宜大學註冊就讀。

李女得知後，在全國大專院校境外生資訊網登錄該名學生退學，並發函給教育部要求命靜宜大學將該名學生退學，且發文向該學生催討中州科大學雜費總計新台幣10萬934元。檢方偵辦後依劉男涉犯公務員洩漏國防以外秘密罪，李女涉犯個人資料保護法罪嫌起訴。

彰化地院審理後認為，被告2人雖就留學生相關個人資料有為目的外利用，但皆是擔憂留學生失聯，發生非法居留風險或其他危險，檢方所舉證據，尚不足以證明犯罪，一審於去年6月間判2人無罪。

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全案經上訴台灣高等法院台中分院審理，二審審理後今天宣判上訴駁回、維持原判，全案可上訴三審。

中州科技大學108年間以高額獎學金等，誘騙16名烏干達外籍生來台淪為學工，彰化地院一審去年6月審結，時任柴姓學務長犯人口販運判5年6月，苗栗縣前勞青處副處長涂榮輝犯貪污治罪判刑7年。（編輯：李淑華）1140311