空軍某聯隊多人涉貪接受性招待 綠能掮客收押禁見

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（中央社記者鄭維真彰化27日電）空軍某聯隊多人涉勾結陳姓綠能掮客，向廠商收賄護航，並接受性招待，彰化地檢署依犯貪污治罪條例起訴6人，其中4人遭聲押禁見；法院今晚裁准陳姓掮客收押禁見，其餘3人交保。

根據台灣彰化地方檢察署起訴書，許姓後勤科中校科長、退役中校葉姓雇員、陳姓士官長、蔡姓上尉4人，於民國111年間得知聯隊擬辦理光電標租，即利用職權及承辦業務機會，由具黑道背景的陳姓掮客邀廠商競價，並收取高額開發費賄款，再分2成給公務員。

黃姓綠能業者願意給付新台幣2億元開發費賄款而勝出，但現勘後，發現樹木須移植且營舍屋頂也有樹木遮陰，可能導致太陽發電效果不佳，他擔心不敷成本，多次萌生退意，最後找來一家能源公司投標，並與陳姓掮客達成協議改為支付1億元賄款即可抽身。

不過，新找來的能源公司因聽聞標租案有弊案，且對成本利潤有疑慮，放棄參加評選會議，導致由其他廠商得標，引起陳姓掮客不滿。

起訴書指出，葉姓雇員等人接受女陪侍飲宴、性招待等不正利益多達10餘次，標租案破局後，葉姓雇員及陳姓士官長被陳姓掮客索回170萬元賄款。

檢方表示，許姓後勤科長、葉姓雇員、陳姓士官長、蔡姓上尉及陳姓掮客，涉犯貪污治罪條例對於職務上之行為收受賄賂及不正利益罪嫌等罪；黃姓業者犯貪污治罪條例關於不違背職務之行為，交付賄賂及不正利益罪嫌。

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檢察官對葉姓雇員、陳姓掮客具體求刑9年，對陳姓士官長求刑8年；公務員部分請求宣告褫奪公權。

葉姓雇員、陳姓士官長、陳姓掮客、黃姓廠商等4人遭聲押禁見，台灣彰化地方法院今晚開羈押庭，陳姓掮客僅坦承有行賄犯行，否認共同收受賄賂及不正利益犯行，但法官認其犯嫌重大，且先前有威脅恐嚇行為，恐有勾串、逃亡之虞，裁定收押禁見，其餘3人以20萬至50萬元交保，並限制出境出海8月。（編輯：黃名璽）1140327