網傳申訴反制交通檢舉達人 桃警：假訊息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園30日電）近日網路流傳遭檢舉違規時，可向裁決單位申訴要求檢舉人提供監視設備檢驗合格的認證文件進行反制，桃園警分局交通組今天表示，這類申訴已被多次打臉，提醒民眾不要誤信。

桃園警分局交通組組長林健祥接受媒體聯訪表示，交通違規檢舉只要符合檢舉要件，不做假、不剪接，警方詳實審核確認違規後就會依程序告發。網路所稱說法並非事實，確實有被檢舉人據此提出申訴甚至告上法院打行政訴訟，但結果不是未通過就是被駁回，因為民眾檢舉違規的工具，不須像警方工具定期送檢驗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林健祥說，檢舉事實狀態交通違規不用度量衡檢驗。被檢舉人若發現檢舉人未依規定或不符實情，可向裁決（監理）單位提出申訴，再由告發的警方做進一步查處後回復。

另外，Line群組流傳「6月1號開始取締行人違規！只要不走斑馬線，一律開罰1800元」，以及「本月20日開始紅燈右轉罰$5400，3次馬上吊銷駕照」等都是誤傳的假訊息，請民眾不要誤信並隨意轉傳。（編輯：黃名璽）1140330