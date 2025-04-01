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柯文哲3度戒護就醫 北所：按醫囑回診檢查後返所

2025/4/1 16:17（4/1 16:29 更新）
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前台北市長柯文哲（右2）1月22日在多名法警戒護下，到醫院探望當時仍在住院中的父親。（中央社檔案照片）
前台北市長柯文哲（右2）1月22日在多名法警戒護下，到醫院探望當時仍在住院中的父親。（中央社檔案照片）
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（中央社記者趙敏雅新北1日電）民眾黨前主席柯文哲曾於3月25、29日戒護就醫，北所表示，今天上午針對柯文哲醫療需求安排，按醫囑戒護到醫院回診檢查，已於午間返所；醫療情形屬個人隱私，無法說明。

柯文哲涉京華城案、政治獻金案遭台北地檢署依貪污罪等起訴，目前羈押台北看守所。北所下午發布文字指出，針對柯文哲醫療需求安排，上午按醫囑戒護到醫院回診檢查，使其受妥適健康照護，並在午間返回北所。

針對柯文哲健康狀況，北所表示，個案醫療情形，均屬個人隱私，無法說明。

有關民眾黨主席黃國昌遞送的自費延醫申請，台北看守所副所長陳啟森下午回應中央社記者時說，依規定審核，會將柯文哲最新健康情形，併由專業醫事人員審酌後再回覆。

柯妻陳佩琪日前在記者會上說，柯文哲血尿，可能會腎臟損傷，有緊急就醫需求。北所3月29日發布文字說明，指柯文哲已於17日、20日、21日接受專業醫師看診，依醫囑於25日上午戒護外醫檢查及治療，經醫院評估未達住院標準後返所照護。

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北所昨天發布新聞稿指出，所方3月29日晚間接獲柯文哲反映身體不適後，依照相關生理數值緊密監測，雖未發現異常，但仍以最嚴謹標準，審慎評估後續就醫需求，戒送醫院進行多項檢查。

對於柯文哲3月29日晚間11時57分返所，北所說明，經醫師診察柯文哲身體狀況穩定，未達到留院觀察標準，並向柯文哲確認無任何不適後，才返回北所照護。另外，北所表示，針對柯文哲需求安排後續就診與檢查規劃，確保能獲充足醫療資源，維護其收容期間健康。（編輯：黃名璽）1140401

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