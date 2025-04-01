加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

柯文哲2日手術？北所：無法證實

2025/4/1 20:16（4/1 20:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為3月20日台北地方法院審理京華城案，首度提訊前台北市長柯文哲。（中央社檔案照片）
圖為3月20日台北地方法院審理京華城案，首度提訊前台北市長柯文哲。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國、趙敏雅新北1日電）衛生福利部台北醫院今天說，近日網路及媒體流傳前台北市長柯文哲使用止痛藥過量導致腎水腫及腎衰竭訊息，與事實不符；至於柯文哲是否明天手術，北所表示，無法證實。

羈押中的柯文哲涉京華城案、政治獻金案等遭起訴，柯文哲妻子陳佩琪3月30日透過社群網站臉書（Facebook）表示，柯文哲指腰痛到受不了，不知原因，只得吃Tramadol 2＃QID，已達成人1天最高劑量。

台北醫院表示，柯文哲3月25日接受體外震波碎石手術，醫療團隊依專業開立Tramadol止痛藥，醫囑上註明為1日4次、每次1顆，並於看診時明確指導病人僅需在疼痛時服用。藥物由北所人員保管，由所方依醫囑眼同服藥，病人無法自行取藥。

google news透過 Google News追蹤中央社

台北醫院說，柯文哲術後當晚及睡前服用止痛藥，26日早、中、晚、睡前服用，27日中午服用後未再服用，28日柯文哲回診檢查，告知醫師疼痛、血尿改善；當天抽血檢查腎功能正常，關於服用止痛藥過量或服用止痛藥導致腎水腫及腎衰竭說法與事實不符。

至於媒體報導，柯文哲明天開刀手術，北所副所長陳啟森說：「無法證實」。（編輯：李明宗）1140401

#陳佩琪
#衛生福利部台北醫院
#柯文哲
#京華城案
#北所
#衛生福利部
#腎衰竭
延伸閱讀
柯文哲血尿腎結石 陳佩琪淚訴恐成不可逆損傷京華城案 柯文哲沈慶京等4名被告續押2個月柯文哲政治獻金案 監院認定違法罰374萬沒入5579萬
柯文哲
京華城案 吳順民喊冤否認犯罪京華城案 北院傳喚吳順民、彭振聲
陳佩琪
黃國昌：北所若拒絕柯文哲戒護就醫 將有相應行動柯文哲續押 黃國昌：無法接受將提抗告
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：