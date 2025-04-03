新北鶯歌大火妻女雙亡 屋主涉殺人等罪嫌遭羈押

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（中央社記者趙敏雅新北3日電）新北市鶯歌區某住宅火警，黃姓屋主妻女逃生不及葬身火窟，台灣新北地方檢察署今天複訊涉有重嫌的黃姓男子後，依涉犯放火、殺人等罪嫌聲請羈押禁見，新北地院裁定羈押未禁見。

鶯歌某住宅昨天火警，消防獲報到場灌救，黃姓男子自行逃生，但張姓妻子、黃姓男子女兒死亡。警方在火場旁發現黃姓男子，帶回調查。

根據新北市政府警察局三峽分局說明，黃姓男子坦承案發前曾與妻子口角，在房內用打火機點燃塑膠洩憤，隨後離開。

不過，警方說，黃姓男子今天卻供稱離開後才失火，還稱返回住所是為救火，但承認夫妻關係不佳，卻無法交代身上為何有4個打火機、衣服為何有燒破洞等；警詢後，中午移送新北檢複訊。

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檢方訊問後，以黃姓男子涉犯中華民國刑法放火、殺人等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡及反覆實施之虞，向台灣新北地方法院聲押禁見。

新北地院晚間開庭，法官訊問後，認為黃姓男子涉犯刑法放火、殺人等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡及反覆實施之虞，裁定羈押、不禁見。（編輯：李明宗）1140403