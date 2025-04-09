黑幫詐騙集團假冒胡立陽招攬投資行騙 刑事局逮24嫌

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（中央社記者黃麗芸台北9日電）以天道盟成員為主的詐欺集團，假冒股市名人胡立陽名義，以假投資等手法行騙，約19人遭詐、損失逾1億元。刑事局循線查獲黑幫成員劉男、趙男等24嫌，移送士林地檢署偵辦。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，偵查第九大隊副大隊長陳培德表示，去年7月接獲自金融業退休的老翁報案，稱與胡立陽聚會後不久，就收到冒用胡立陽名義的網路投資訊息，因時間點相當接近而信以為真，結果遭詐團騙走新台幣900多萬元。

警方調查，被害老翁是在網路社群上看到假冒胡立陽的投資廣告，隨即加入LINE投資群組，群組內詐團成員以話術不斷哄騙、誘導，取得老翁信任，再透過匯款或指派車手假冒投資專員前往指定地點取款。

警方追查多名取款車手發現涉及不同詐騙集團，刑事局與台北市警察局內湖分局、台中市警察局第五分局成立專案小組，並報請士林地檢署指揮偵辦。

專案小組溯源追查發現，涉及老翁案的詐欺集團是以天道盟太陽聯盟幹部24歲劉男為首，劉男因槍砲彈藥刀械管制條例案件遭通緝，是警政署重點注蒐及打擊目標。

警方先於去年7月抓到車手，隨後發動多次搜索行動，去年11月在台中市劉男藏身處緝獲送辦。

警方統計，截至今年3月14日止，專案小組共查獲詐欺集團24人，查扣手機7支、LEXUS汽車1輛和現金1.6萬元。其中，以劉男為首的集團成員共計6人，另以天道盟同心會成員22歲趙男為首的集團成員也有6人，其餘犯嫌則為接單車手。

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專案小組清查，全案被害人約19人，遭詐騙總金額逾1億元；其中台北1名女護理人員遭趙男等人以假檢警手法詐騙，個人財損2659萬元最為慘重。

警方全案詢後將24名犯嫌依刑法加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪移請士檢偵辦，主嫌劉男和2名車手經法院裁定羈押。（編輯：蕭博文）1140409