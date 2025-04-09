港籍女產死胎冰存886天未處理 涉遺棄屍體遭起訴

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（中央社記者蘇木春台中9日電）香港籍黃姓女子2年多前在台中一處醫院產下死胎，原與禮儀公司約好處理遺體卻失聯，案經檢方偵辦後依遺棄屍體罪將她起訴，胎兒遺體冰存至今已逾886天，全案台中地院正審理中。

依據檢方的起訴書指出，香港籍26歲黃姓女子於民國111年11月6日，在中國醫藥大學附設醫院產下1具死胎，胎兒約21週、重345克，已具備人類身體型態。

黃女原先與禮儀公司約定，先將胎兒遺體寄放往生室冰櫃，將於同年12月10日結清費用領回遺體辦理後事，但黃女事後卻失聯，也未辦理出院，案經檢方通緝將她逮捕到案，偵辦後依遺棄屍體罪嫌起訴。

台中地院今天首次開庭，黃女出庭否認犯罪，她稱不知道自己懷孕，到醫院才產下死胎，當時連吃飯的錢都沒有，並非不要小孩，且後續也不知道該如何處理。

黃女的委任律師說，死胎未滿24週，應視為「醫療廢棄物」；檢方則認為，依據規定未滿20週才能視為醫療廢棄物，死胎已達21週，因此黃女涉犯遺棄屍體罪。

禮儀公司人員表示，黃女除積欠醫藥費新台幣759元外，胎兒遺體冰存費1日以500元計算，截至今天冰存886天共積欠44萬餘元。

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合議庭認為，因黃女未簽署死亡證明文件，禮儀公司無法處理遺體，若有經濟問題可尋求社會資源處理，全案明天將再開庭審理。

依據中華民國刑法規定，遺棄屍體者，處6月以上、5年以下有期徒刑。（編輯：李淑華）1140409