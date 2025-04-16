台日緊急救護研討會彰化登場 取經日本AI應用經驗

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（中央社記者鄭維真彰化16日電）內政部消防署與彰化縣消防局主辦「2025年日本緊急救護高階教育訓練與實務研討會」，邀請日本九州研修所、北九州市消防局來台分享緊急救護AI應用相關經驗，期盼台灣救護品質持續提升。

研討會今天在彰化基督教醫院國際培訓中心舉行，彰化縣長王惠美、內政部消防署長蕭煥章、彰化基督教醫院總院長陳穆寬等人與會。

會中邀請一般財團法人救急振興財團救急救命九州研修所長佐藤敏行及課長板山隆志，分享緊急救護高階教育訓練規劃、管理及運作模式；北九州市消防局急救部長森成司及股長景山拓二，針對緊急救護實務及AI應用進行交流。

蕭煥章表示，這次邀請日本專家來台交流，希望將這些寶貴作法引進台灣，提升技術，當中也提及AI新科技在救災與急救領域實際運用，極具參考價值；台灣在國際合作與救援訓練有很多交流空間，大家一起努力，讓世界看到台灣軟實力。

王惠美說，日本在緊急救護技術及AI應用方面是世界模範生，彰化縣也導入AI智能消防系統，運用監視器偵測火災煙霧、車禍及積水等狀況，即時通報，爭取黃金救援時間。

王惠美指出，彰化縣為提升緊急救護效率，積極推動OHCA（到院前心肺功能停止）急救十大策略，成功率從民國112年28.4%攀升至113年33.08%，代表每100名病患，成功救回人數增加5個。

此外，王惠美表示，彰化縣消防局今年3月與彰基醫院合作，開辦第一批高級救護技術員培訓，預計今年底前全縣26個鄉鎮市至少都有1名高級救護員。

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根據彰化縣消防局統計，彰化縣113年緊急救護出勤次數達6萬1716件，相當於每8.5分鐘即有1輛救護車出勤。

彰化縣消防局表示，隨著緊急救護出勤量逐年增加，如何透過培育高階救護人員、充實進階救護器材及導入人工智慧技術，以提升急救效率與傷病患存活率，已成為消防機關當前重要課題。（編輯：陳仁華）1140416