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詐騙集團3嫌黑吃黑搶錢還活埋人 二審仍判無期徒刑

2025/4/16 15:48（4/16 16:18 更新）
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（中央社記者劉世怡台北16日電）民國111年底竹苗地區發生詐騙集團黑吃黑搶錢及活埋命案，一審的新竹地院國民法官庭依強盜殺人罪判處3被告無期徒刑。二審今天認定3人犯行無減刑理由，駁回上訴，可上訴。

二審的台灣高等法院指出，合議庭審理後，認為原審國民法官已就3名被告的犯罪情形予以全面考量，依一般國民正常法律感情，認定3人犯罪並無顯可憫恕的事由，不適用刑法第59條減刑規定，並無違誤，且原審量刑裁量也無違誤，今天駁回上訴，仍依強盜殺人罪判處3人無期徒刑，可上訴。

一審判決指出，徐姓、謝姓、郭姓男子等3名被告及死者陳姓男子均為同一詐欺集團成員，但因詐團成員綽號「紅財神」與陳男有糾紛，民國111年12月底由張姓男子（通緝中）約集徐男、謝男、郭男及另一名藍姓男子（通緝中）涉共謀擄走殺害犯罪計畫。

張男等人潛入陳男家中，先將屋內1名外籍女移工以強制力控制在房間內，因而涉共同犯強制罪。待陳男返家後將其捆綁擄走，帶至苗栗縣後龍一處偏僻地區將陳男活埋，並搶走陳男車內新台幣60萬元現金。

案發後，張男等5名嫌犯同分搶得的60萬元現金。為躲避警方追捕，張男、藍男立即搭機潛逃至柬埔寨躲避追緝，徐男、郭男及謝男先後遭警方逮捕。

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一審宣判，3名被告被訴共同強制罪部分，判處徐男、謝男、郭男有期徒刑5月、5月、6月；3人被訴共同強盜殺人罪部分，均判處徐男、謝男、郭男無期徒刑。

針對共同強制罪部分，徐男、謝男、郭男未上訴；3人僅就被控共同強盜殺人罪部分提起上訴，二審由高院審理。（編輯：戴光育）1140416

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