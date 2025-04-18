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苗栗家暴男遭擊斃擇期解剖 警涉過失致死3萬交保

2025/4/18 20:22（4/18 20:50 更新）
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苗栗縣警察局頭份分局員警18日處理家暴案件過程中，擊斃持刀挾持女友的蔡姓男子。苗栗地檢署檢察官（左2）赴頭份殯儀館相驗，將安排死者解剖，以確認實際槍傷部位。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年4月18日
苗栗縣警察局頭份分局員警18日處理家暴案件過程中，擊斃持刀挾持女友的蔡姓男子。苗栗地檢署檢察官（左2）赴頭份殯儀館相驗，將安排死者解剖，以確認實際槍傷部位。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年4月18日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗縣警察局頭份分局員警今天處理家暴案件，擊斃持刀挾持女友的蔡姓男子。地檢署指出，開槍員警因涉嫌過失致死，新台幣3萬元交保；下週將安排死者解剖，全力釐清真相。

頭份分局表示，今天凌晨零時15分接獲報案，頭份市信義路有家庭暴力案件，立即通報線上警網前往查處，現場49歲蔡姓男子酒後疑因感情問題家暴陳姓同居女友，2人從住處一路爭吵至社區1樓停車空間。

警方指出，蔡男發現警方到場，情緒激動，手持菜刀揮舞，並勒頸挾持陳女，員警喝令放下刀械，男子不為所動，反而揪扯女友頭髮欲持刀攻擊，並再度朝警方逼近。

警方說，當時男子距離員警僅約3公尺且作勢攻擊，因情況急迫，員警顧及被害人與自身安危開2槍制止，蔡男左手掌及左胸中彈後倒地，員警即刻通知救護車送醫，仍於凌晨2時許宣告不治；至於陳女頭、臉、身上多處擦挫傷，脖子輕微割傷。

據了解，蔡姓男子與陳女相識已久，近2年才確認關係交往，頭份同居住處是由陳女購買，陳女從事水電配管製圖，蔡男目前則在待業中。

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開槍擊斃蔡男的吳姓員警年約30多歲，特考班畢業，從警約2年。苗栗地檢署下午指派檢察官蘇皜翔偵辦，初步勘驗員警秘錄器等影像檔案，並會同法醫相驗死者遺體、訊問相關人等，安排於下週解剖以確認實際槍傷部位。

苗栗地檢署表示，吳姓員警涉犯過失致死罪嫌，有犯罪嫌疑，但無羈押原因，檢察官訊後諭知3萬元交保。並強調，對於員警執法行為致人死亡案件，將秉持客觀、中立原則，全力蒐集相關事證，詳盡查明釐清事實真相，絕不偏袒，不預設立場，以維護社會公義與法治價值。（編輯：方沛清）1140418

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