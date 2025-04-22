交通部大門遭人燃放鞭炮 女嫌到案說明依法送辦

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（中央社記者黃麗芸台北22日電）交通部大樓20日遭不明女子咆哮後施放鞭炮，她隨即搭計程車離去，警方獲報查知為新北市50歲陳女涉案，她昨晚到案說明稱是不滿交通亂象所致，全案依違反社維法函送裁處。

台北市警察局中正第一分局20日下午3時許獲報，指位於仁愛路一段的交通部大門口遭人施放鞭炮，經派員調查了解，為不明女子到交通部大門口咆哮，隨即當場施放1串鞭炮後便搭計程車離去，透過調閱監視器追查，初步已掌握女嫌身分。

警方今天透過新聞稿表示，經掌握女嫌行蹤後，進而查知其為居住新北市的陳女，並於昨天至其住處通知到案說明。陳女約於昨晚7時至派出所說明，她供稱是因不滿馬路和交通號誌亂象，所以才到交通部表達意見。

據了解，陳女與人溝通過程，思緒和表達狀況都不是太穩定，也是其住處周遭鄰居所知的狀況人物。

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全案詢後，警方將依照調查事證，將陳女以涉社會秩序維護法第68條函送簡易庭裁處。

中正一分局強調，針對違法違序、滋擾官署等行為，將嚴正執法，絕不寬貸。（編輯：張銘坤）1140422