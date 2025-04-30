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涉自製鋼管槍試射聲響引注意 台南工人遭警查獲

2025/4/30 11:20（4/30 11:46 更新）
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台南市政府警察局30日宣布破獲改造鋼管槍案，台南市1名在機械工廠上班的李姓男子將廢棄鋼管、螺絲等物品研磨改裝成簡易鋼管槍，並在工廠空地試射，警方獲報查獲鋼管槍1把及改造槍械工具1批。（警方提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年4月30日
台南市政府警察局30日宣布破獲改造鋼管槍案，台南市1名在機械工廠上班的李姓男子將廢棄鋼管、螺絲等物品研磨改裝成簡易鋼管槍，並在工廠空地試射，警方獲報查獲鋼管槍1把及改造槍械工具1批。（警方提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年4月30日
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（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市1名在機械工廠上班的李姓男子，利用機械專業知識及技術，將廢棄鋼管、螺絲等物品研磨改裝成簡易鋼管槍，並在工廠空地試射引起注意。警方蒐證後搜索查獲並將李男送辦。

台南市政府警察局今天宣布查獲這起改造鋼管槍案，刑事警察大隊偵三隊長謝佳哲接受媒體聯訪表示，警方日前接獲報案，指在某工廠空地疑似有槍聲傳出，隨即派員調查，經蒐證掌握嫌疑人身分後，持台南地方法院核發搜索票執行搜索，查獲主嫌李男及鋼管槍1把，以及虎鉗、砂輪機等改造槍械工具1批。

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謝佳哲表示，初步調查李男從事機械工程工作，憑機械專業知識及技術，將廢棄鋼管、螺絲等物品，研磨改裝成簡易鋼管槍，雖費心藏放，規避警方查緝，最後仍遭專案小組順利查獲。

警方指出，近年較少查獲類似的鋼管槍，初步鑑定李男自製的鋼管槍極可能具殺傷力，已送交刑事局進一步鑑定，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1140430

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台南市1名在機械工廠上班的李姓男子，利用機械專業知識及技術，將廢棄鋼管、螺絲等物品研磨改裝成簡易鋼管槍，警方蒐證後搜索查獲並將李男送辦。（警方提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年4月30日
台南市1名在機械工廠上班的李姓男子，利用機械專業知識及技術，將廢棄鋼管、螺絲等物品研磨改裝成簡易鋼管槍，警方蒐證後搜索查獲並將李男送辦。（警方提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年4月30日
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