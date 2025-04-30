5詐團成員疑黑吃黑遭拘禁勒贖 彰檢起訴涉案7人

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（中央社記者鄭維真彰化30日電）呂男、張男懷疑5名詐騙集團成員黑吃黑，將其強擄拘禁、凌虐並拍攝性影像等要求付贖金，案經彰化地檢署偵結，依擄人勒贖、強制性交等罪嫌起訴7人，2名主嫌遭求處無期徒刑。

台灣彰化地方檢察署今天公布起訴書，有妨害自由前科的30歲呂姓男子，與29歲有毒品前科的張姓男子因聽聞某詐騙集團取款車手有黑吃黑詐欺款項情形，夥同多人欲藉追討贓款從中謀取利益。

去年12月9日，詐騙集團監控手發現一名車手收取的贓款不知去向，隨即回報；呂男等人將車手從台南擄至彰化一間工廠，以手銬銬住其雙手，毆打逼問贓款流向，並要求交付贖金新台幣200萬元。

呂男一夥人隨後又強擄這名車手的介紹人，不僅持棍棒毆打他，還要求拍攝他與車手性影像，並要脅他請家人先籌措至少50萬元贖金。

此外，呂男、張男也懷疑黃姓車手黑吃黑其他詐團贓款，以招募車手為名，誘使黃姓車手於去年12月17日面交詐欺款項，呂男等人趁機擄走黃男，其因不堪毆打而供出2名負責監控的未成年少年為同夥。

之後呂男一行人找到2名少年，將他們強押到工廠拘禁，並持電擊棒施以凌虐、要求拍攝性影像，逼迫2名少年及黃男均須付50萬元贖金。

起訴書指出，5名被害人遭關押期間適逢冬季酷寒氣候，被迫僅能穿著內褲，無其餘衣褲禦寒，每人每天1至2餐，最多喝2瓶水。

彰化縣警察局鹿港分局獲悉情資後，於同年12月20日持搜索票前往工廠，尋獲手腳被綑綁、眼部遭毛巾與口罩遮蔽的5名被害人，並扣得4把長槍、4把短槍、本票及鐵鎚、電擊棒、辣椒水等，全案移由彰化地檢署偵辦。

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彰化地檢署指出，呂男等7人分別涉嫌擄人勒贖而強制性交、加重強盜、強盜而擄人勒贖、違反兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌，其中多人為故意犯罪遭判刑確定後，5年內再犯本案，應加重其刑。

檢方表示，呂男對犯行全盤否認，試圖將主嫌角色推給張男，且呂男、張男犯後又設法以金錢利誘證人頂替此案首謀犯行，足見2人未真心悔悟，對被害人造成身心嚴重創傷，惡行重大，請從重量處呂男、張男應執行無期徒刑，其餘分處有期徒刑15、20年。呂男、張男等5人遭聲押禁見獲准。（編輯：李淑華）1140430