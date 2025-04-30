台南擄人凌虐致死賠償和解 主嫌無期改判15年6月

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（中央社記者張榮祥台南30日電）台南任姓男子遭擄走凌虐毆打，再載到醫院丟包死亡，主嫌楊家豪等人拍下過程上網，台南地院國審判處楊男無期徒刑；全案上訴後賠償和解，台南高分院今天改判15年6月，可上訴。

台南地檢署起訴楊家豪及共犯陳子易、張柏彥，台南地方法院國民法官法庭宣判，楊家豪犯傷害罪處1年6月，又犯傷害致死罪處無期徒刑，褫奪公權終身，應執行無期徒刑，褫奪公權終身；陳子易犯傷害罪處1年4月，又犯傷害致死罪處15年，應執行16年4月；張柏彥犯傷害致死罪處14年10月。

楊家豪等3人上訴二審，台灣高等法院台南分院今天宣判，楊家豪犯傷害罪處1年2月，又犯傷害致死罪處15年，應執行刑15年6月；陳子易犯傷害罪處1年，又犯傷害致死罪處12年，應執行刑12年6月；張柏彥處11年6月。全案傷害罪不得上訴，傷害致死罪得上訴。

台南高分院撤銷原審判決改判，在於楊家豪等人與被害人家屬達成和解；台南高分院表示，楊家豪已給付被害人家屬新台幣300萬元，陳子易已給付5萬元，張柏彥已給付20萬元，攸關被告3人量刑基礎。

楊家豪、陳子易等人2023年7月9日凌晨在舞廳包廂唱歌喝酒，任男也與朋友在對面包廂喝酒，雙方發生口角，楊家豪、陳子易等人與任男互毆，造成任男頭頂及下巴撕裂傷。

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任男事後在臉書（Facebook）發表「今天你讓我掛彩，改天我讓你掛香，試試看」等文字，楊家豪得知後邀集陳子易、張柏彥等人，在一家燒烤店將任男強押到茶行包廂毆打，且拍攝過程。

待陳子易等人發現任男倒地、情況不對勁，由張柏彥駕車載任男到永康奇美醫院，當時任男已死亡、被推入急診室後，張柏彥駕車離去。（編輯：陳仁華）1140430