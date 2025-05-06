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2萬顆感冒藥煉毒 台中苗栗毒品工廠還擁槍3人起訴

2025/5/6 10:47（5/6 11:21 更新）
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楊姓男子找來同夥組成製毒集團，收購逾2萬顆感冒藥，在台中與苗栗地區租屋煉製成第二級毒品安非他命，刑事警察局中部打擊犯罪中心於民國113年6月間前往查緝，查獲毒品與製毒器具。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年5月6日
楊姓男子找來同夥組成製毒集團，收購逾2萬顆感冒藥，在台中與苗栗地區租屋煉製成第二級毒品安非他命，刑事警察局中部打擊犯罪中心於民國113年6月間前往查緝，查獲毒品與製毒器具。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年5月6日
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（中央社記者蘇木春台中6日電）楊姓男子找來同夥組製毒集團，收購逾2萬顆感冒藥，在台中苗栗地區租屋製成毒品安非他命；刑事局去年6月間前往查緝，查扣毒品也起出改造槍枝彈藥，楊男等3人均遭檢方起訴。

刑事警察局中部打擊犯罪中心今天表示，中打第4隊民國113年1月間接獲刑事局毒緝中心分析情資指出，有集團在中部地區涉嫌從事製造毒品，立即與台中市警察局豐原分局、大雅分局、東勢分局及苗栗縣警察局通霄分局組成專案小組偵辦。

經辦案人員循線查緝，於去年6月間前往33歲楊姓主嫌位於台中大雅區據點搜索偵辦，當場查扣第二級毒品甲基安非他命成品203公克，並將楊男與同夥共3人帶回偵辦。

辦案人員查出，楊男透過網路自學製毒技術後，與共犯42歲林男及49歲張男收購逾2萬顆感冒藥，從中提煉萃取假麻黃鹼，進而製造第二級毒品安非他命，並以打游擊方式在台中、苗栗地區租屋設置製毒工廠，待完成製造出毒品後，立即轉移至另一處製毒處所，以躲避警方查緝。

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警方於大雅區民宅查獲毒品與製毒器具後，又前往集團位於苗栗縣通霄地區製毒處所，查獲改造長槍1枝、改造手槍1枝、霰彈50顆、子彈78顆及製毒器具、原料、手機等證物。

全案警詢後，楊男等3人被依毒品危害防制條例罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦；另外，張男涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例部分，移送苗栗地方檢察署偵辦，檢方日前皆已依法起訴。（編輯：陳仁華）1140506

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