讓吳健保違規接見53次 中監前科員收賄一審判5年2月

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（中央社記者蘇木春台中29日電）前台南縣議長吳健保（已歿），5年前在中監服刑時，託人於前戒護科員高男次子婚宴時包紅包行賄，讓吳健保違規接見、吃特別餐，台中地院今天依貪污罪，判高男5年2月徒刑。

依據檢方起訴書指出，68歲高姓男子時任台中監獄戒護科科員（現已退休），負責受刑人戒護、生活管理、行為考察等業務。

受刑人吳健保為前台南縣議會（縣市合併後改制為台南市議會）議長，於民國109年3月13日至113年5月13日在台中監獄服刑，吳健保為高男主管的忠區受刑人。

吳健保為獲得獄中特殊待遇，透過友人請託高男關照，吳健保於109年7月間，得知高男次子即將舉辦婚宴，想藉禮俗之名行賄。

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110年3月27日婚宴當天，吳健保透過不知情友人等前往婚宴，將新台幣10萬元紅包送至收禮處，高男得知後仍收受賄款；而於服刑期間，違規安排吳健保電話接見合計53次，並2度違規提供吳健保特別餐食。中檢偵辦後，依貪污治罪條例將高男起訴。

台中地院審理後，今天依吳男犯貪污治罪條例，判處5年2月徒刑、褫奪公權3年，犯罪所得10萬元沒收。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1140529