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嘉縣綠能業者疑遭恐嚇取財 地院裁定2嫌收押禁見

2025/6/5 19:43
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（中央社記者姜宜菁嘉義市5日電）嘉義縣綠能業者遭恐嚇取財，嘉義地檢署獲報昨天帶回自稱議員助理的張簡姓男子及王姓男子，並向嘉義地院聲押，2人在羈押庭上否認犯行，法院斟酌檢方證據及證人證詞，裁定2人羈押禁見。

法院表示，張簡姓和王姓2人經訊問後，均否認恐嚇取財犯行，但有證人指證2人要求包商須支付回饋金或敦親睦鄰費用，工程才能繼續進行的恐嚇言詞，迫使包商交付新台幣400萬元。

張簡姓男子及王姓男子在羈押庭上，坦承有共同協調案場施工影響漁塭或回饋金事宜，之後並達成400萬元回饋金，不過被害人證述遭2人以恐嚇手段迫使交付金錢，足認2人涉犯恐嚇取財罪，嫌疑重大。

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法院審酌，2人均否認犯行，且2人供述內容未盡相符，且自身供述也有前後不一，也與其他同案被告及證人所述不一致，多所避重就輕，且與客觀證據相歧異。

法院指出，全案仍在檢察官偵查階段，2人有勾串共犯或證人之虞，恐影響偵查結果，因此裁定羈押禁見。（編輯：陳仁華）1140605

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