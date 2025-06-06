高雄24小時洗車場2度挨告擾眠 遭判賠已結束營業

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（中央社記者洪學廣高雄6日電）高雄王姓男子開設24小時自助洗車場，徐姓鄰居認為客人使用高壓風槍擾眠提告求償，高雄地院判賠3萬元後，王男雖縮短風槍使用時間仍挨告，又被判賠2萬元。王男則結束營業。

高雄地方法院審理時，王男抗辯自從上次被提告求償後，已於晚間10時後將風槍功能關閉，並降低水壓，也透過關閉部分燈光方式，引導深夜前來洗車的消費者在封閉區域內洗車，之後夜間來客數已明顯減少，未再發生噪音擾鄰情形。

不過，法官依據徐姓鄰居針對測量噪音數值錄音錄影，在住家窗戶邊測量室外洗車場使用高壓風槍產生聲響均超過70分貝，最高可達88分貝，室內測得聲響則約在48分貝至69.2分貝之間，可知徐姓鄰居無論在其住家室內外，測量洗車場晚間使用高壓風槍產生聲響，均超過第三類噪音管制區所容許音量。

此外，徐姓鄰居還提出就醫確診罹患調適障礙合併焦慮情緒及失眠症等診斷證明，可認定徐姓鄰居確實屢受高壓風槍發出的刺耳尖銳聲響滋擾，致身體健康遭受侵害。高雄地院據此判賠新台幣2萬元，全案可上訴。

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王男在高雄市三民區開設24小時自助洗車場，住在旁邊的徐姓鄰居認為客人洗車時使用高壓風槍、水槍，噪音刺耳擾眠，曾提告求償10萬元，法官判王男應賠3萬元，王男不服提上訴，但遭駁回。

王男敗訴後，在洗車場公告「即日起晚間10時以後不供應風槍設備系統」，也透過關閉部分燈光，引導深夜前來洗車的消費者在封閉區域內洗車，但徐姓鄰居不滿持續報警檢舉，並再度提告求償10萬元。王男直接退租關閉洗車場。（編輯：李錫璋）1140606