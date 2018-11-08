桃猿羅德交流賽9日起3連戰 洪一中放話贏球

中職Lamigo桃猿隊與日職羅德隊的交流賽9日起一連3天在桃園球場開打，桃猿總教練洪一中（左3）8日表示，去年都沒贏，但桃猿球員近況不錯，希望這次能全力以赴打贏羅德。中央社記者李晉緯攝 107年11月8日

（中央社記者李晉緯桃園8日電）中職桃猿、日職羅德的交流賽9日起在桃園國際棒球場一連進行3場比賽，桃猿總教練洪一中表示，去年和羅德打了3場都沒贏，但桃猿球員近況不錯，希望這次大家全力以赴打贏羅德。

桃猿、羅德3場交流賽的首戰，雙方將分別派出蘇俊羽、二木康太先發，除洪一中放話要搶下勝利，羅德總教練井口資仁也表示，這次出賽的選手，幾乎就是明年球季的先發陣容，所以他很有信心。

這次隨母隊羅德參賽的台灣左投陳冠宇表示，這是他首次穿羅德球衣打交流賽，希望在家鄉父老面前有好的發揮。這次有機會在交流賽對上王柏融，對此他說，他知道台灣很多選手狀況很好，但他仍盼能壓制王柏融，「因為我是學長，所以希望不要丟臉」。

被陳冠宇指名封鎖的王柏融則說，會在比賽中全力發揮，尤其希望把陳冠宇的球打出全壘打牆外。（編輯：陳怡璇）1071108