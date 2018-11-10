曾仁和澄清非投球失憶 盼季後強化爆發力

（中央社記者謝靜雯台北10日電）旅美小熊隊投手曾仁和，本季出賽成績不理想，甚至被懷疑是「投球失憶症」，曾仁和表示，狀況難免有起伏，但非投球失憶症，大量失分是今年最大的挑戰，也盼季後強化爆發力。

曾仁和本季小聯盟3A出賽26場先發，總計投136.1局，戰績2勝15敗，防禦率6.27，敗場數和出賽防禦率都是旅美生涯目前為止最差；曾仁和表示，球季難免會有高低起伏，在低潮時可以學到更多東西。

外界甚至懷疑曾仁和是否有「投球失憶症」，曾仁和表示，投球失憶症正常來說，應該連好球都投不太進去，跟自己的狀況不一樣，「可能是心理問題，不好的姿勢越丟越久，就固定了」。

曾仁和透露，今年是第一次先發出賽出現單場大量失分的狀況，對自己是很大的挑戰。教練團有幫忙調整，不斷從影片及對戰資料中找問題，彼此討論、修正，可能是對手抓到暗號，也可能是自己沒有把球路壓低。

曾仁和旅美多年，先前季後訓練多在台中，為了多陪家人，今年回到高雄自主訓練。他表示今年自主訓練特別加強爆發力、肌耐力，目前還在體能訓練期，等開始進入投球狀況後，會就今年球季可能的問題修正、調整。（編輯：陳怡璇）1071110